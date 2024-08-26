Ardahan'da fareler arpa tarlalarını istila etti

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ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN) - Ardahan'ın Göle ilçesinde arpa tarlasını farelerin istila ettiğini söyleyen üretici Adem Şentürk, "Bu sene başımız farelerle dertte tarla diye bir şey kalmadı" dedi.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Balçeşme köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Üretici Adem Şentürk, yetkililere seslendi. Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu sene başımız farelerle dertte. Tarla diye bir şey kalmadı. Doğanın dengesi bozuldu. Doğanın dengesiyle beraber doğada adeta bir katliam var fareler bizi yok ediyor. Tarlalarımızı istila etmişler her hangi bir yetkili falan gelmedi bölgeye. Şimdi gördüğünüz gibi tarlalarımızı farelerden kaçırıyoruz, biçtik otları götürüyoruz. Önümüzdeki yaz tohum sıkıntımız olacaktır. Buradan yetkililere sesleniyoruz derdimize derman olsunlar. Tohum ekecek tarla bile kalmadı farenin yoğun istilası yüzenden bütün tarlalarımızı biçtik. Buradan yetkililere ricamız gelip inceleyebilirler, vatandaşla, çiftçiyle görüşsünler, umarım sesimizi duyurmuşuzdur."