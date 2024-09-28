Ardahan'da Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı - Son Dakika
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Ardahan'da Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı

Ardahan\'da Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı

Vali Hayrettin Çiçek, vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için toplantı yaptı.

28.09.2024 12:10
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla makam kapısını açarak, 'Vatandaşla Buluşma Halk Günü Toplantısı' gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen şikayet ve önerileri dinleyen Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bu toplantılar sayesinde toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldiklerini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunduğunu kaydetti. Her hafta düzenli olarak düzenlenen bu toplantıda Vali Çiçek'le bire bir görüşen vatandaşlar, sorunlarını doğrudan iletme imkanı buldu.

Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri tek tek dinleyen Vali Hayrettin Çiçek, imkanların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirtti. Düzenlenen toplantılarla vatandaşların sorunlarını daha rahat çözmeyi hedeflediklerini aktaran Vali Çiçek, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu bildirdi.

Çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Çiçek, vatandaşları dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Hayrettin Çiçek, Politika, ardahan, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı - Son Dakika

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