Ardahan'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Ardahan'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı

Ardahan\'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı

Vali Çiçek, 2024 yılı yatırımlarını değerlendirdi, 209 proje için 26,4 milyar TL harcama planlandı.

23.10.2024 09:12
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Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek'in başkanlığında 2024 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre Ardahan'da 24 kuruluşa ait 209 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam tutarının 26 milyar 448 milyon 357 bin 909 TL olduğu, bu projeler için önceki yıllarda 6 milyar 11 milyon 707 bin 98 TL harcama yapıldığı, 2024 yılında ayrılan ödenek tutarının ise 1 milyar 822 milyon 813 bin 913 TL olduğunu söyledi.

Bu projeler için dönem sonuna kadar 630 milyon 815 bin 860 TL harcama yapıldığını ifade eden Vali Çiçek, 24 kuruluşa ait 209 projeden devam eden proje sayısının 128, başlanamayan proje sayısının 29, biten proje sayısının 37, ihale aşamasındaki proje sayısının 12 ve tasfiye edilen proje sayısının da 3 adet olduğunu söyledi.

Vali Çiçek, bu projelerden 50'sinin eğitim, 7'sinin sağlık, 25'inin ulaştırma, 37'sinin tarım 22'sinin enerji ve 68'inin de diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu ifade etti.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan Vali Çiçek, "2024 yılının 4. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısını yapmak üzere toplandığımız bugün sizlerden, ilimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi için ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı göz önünde bulundurularak ihalelerle ilgili yapacağınız hazırlıkları tamamlamanızı, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılmasını, özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları değerlendirip çalışma sezonu öncesinde çözüme yönelik iradeyi göstermenizi istiyor ve yeni yatırım döneminde yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıda yatırımcı kuruluşlar tarafından sunumlar da yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan'da Yatırım Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

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