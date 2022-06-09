Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve ARBEL Şirketi ekiplerince Kongre Caddesindeki yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir taraftan yollarda gerek duyulan noktalarda dolgu işlemleri yapılıyor, diğer taraftan da bozuk olan kaldırım taşları yenileriyle değiştiriliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ardahan Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Son Dakika

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