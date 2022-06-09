Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Son Dakika
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Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

09.06.2022 12:03
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ardahan Belediyesi ekipleri, kentteki yollar ve kaldırımlar üzerinde başlatılan yenileme ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve ARBEL Şirketi ekiplerince Kongre Caddesindeki yol ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bir taraftan yollarda gerek duyulan noktalarda dolgu işlemleri yapılıyor, diğer taraftan da bozuk olan kaldırım taşları yenileriyle değiştiriliyor. - ARDAHAN

Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı
Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ardahan Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da yol ve kaldırımlarda çalışmalar hızlandı - Son Dakika
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