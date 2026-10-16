Ardahan Posof'ta cuma öncesi dolu yağışı 20 dakika sürdü, yollar göle döndü - Son Dakika
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Ardahan Posof'ta cuma öncesi dolu yağışı 20 dakika sürdü, yollar göle döndü

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Ardahan Posof\'ta cuma öncesi dolu yağışı 20 dakika sürdü, yollar göle döndü
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Ardahan'ın Posof ilçesinde cuma namazı öncesinde başlayan şiddetli sağanak kısa sürede doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda göletler oluştu, bazı araçlar mahsur kalırken belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde cuma namazı öncesinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiğinde büyük güçlükler yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Posof ilçe merkezinde öğle saatlerine doğru gökyüzü aniden karardı. Cuma namazı öncesinde başlayan şiddetli sağanak, kısa sürede yerini yoğun dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.

Caddeler göle döndü, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Sağanak ve dolunun ardından ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda büyük göletler oluştu. Dik yokuşlardan inen sel suları yolları adeta nehre çevirdi. Yağışa sokakta yakalanan Posoflular, saçak altlarına ve dükkanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Bölge esnafı, sel sularının iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Ulaşım durma noktasına geldi

Yollarda biriken su ve dolu kütleleri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Kaldırımların su altında kalması sebebiyle yaya trafiği de durma noktasına geldi. Bazı araçlar göllenen yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesini sağlamak için ilçe genelinde iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan Posof'ta cuma öncesi dolu yağışı 20 dakika sürdü, yollar göle döndü - Son Dakika
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