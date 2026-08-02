Ardanuç'ta Hayat Pahalılığı Sorun Oluyor - Son Dakika
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Ardanuç'ta Hayat Pahalılığı Sorun Oluyor

Ardanuç\'ta Hayat Pahalılığı Sorun Oluyor
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Ardanuç'ta emekliler pahalılıktan şikayet ederken, bazıları fiyatları büyükşehirlere göre normal buluyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) –Ardanuç'ta pazarda satış yapan Kazım Atasoy, artan maliyetler nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Emekliyiz ama yetmiyor. Sabahın 4'ünde hale gidip mal alıyoruz. Ekmek parası için köy köy geziyoruz" dedi. Emekli Necla Aksu, "Hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Patates, soğan bile çok pahalı. Artık yemeğe soğan bile katamıyoruz" diye konuştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan haftalık halk pazarında vatandaşların gündemi hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk oldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşların büyük bölümü fiyatların yüksekliği nedeniyle satışların düştüğünü ve pazarın eski hareketliliğini kaybettiğini belirtirken, Ankara'dan memleketine gelen bazı vatandaşlar ise Ardanuç'taki fiyatların normal, yaşam koşullarının ise büyükşehirlere göre daha iyi olduğunu ifade etti.

"EKMEK PARASI İÇİN SABAHIN 4'ÜNDE HALE GİDİYORUZ"

Ardanuç'ta pazara çıkan Kazım Atasoy, artan maliyetlere rağmen satış yapmaya çalıştıklarını, emekli maaşıyla geçinemedikleri için pazarcılık yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Vallahi işler çok kötü. Eskisi kadar değil ama yine de şükürler olsun. Biz de halkla aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Emekliyiz ama yine de geçinemediğimiz için günübirlik halde sabahın 4'ünde, 5'inde mal almaya gidiyoruz. Ekmek parası için köy köy geziyoruz. Allah hayırlara vesile etsin."

"EMEKLİ MAAŞIYLA ALIŞVERİŞ YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Alışveriş için pazara gelen Selime Yiğit ise emekli maaşının temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirterek, "Alışveriş yapamadık. Her şey çok pahalı. Emekli maaşıyla nasıl olacak" diye konuştu.

Ahşap el aletleri satan Ardanuçlu vatandaş, artan üretim maliyetleri nedeniyle fiyatları daha fazla düşüremediklerini ifade ederek, "Ben ahşap el aletleri satıyorum. Ucuz verirsen satış oluyor, ucuz vermezsen olmuyor. Hayat çok pahalı. 'Niye ucuz satmıyorsun?' diyorlar. Ucuz neyi satacağız? Aldığımız mal pahalı. Ağaç çok pahalı. Yapımı, zımparası, çivisi; her şeyin maliyeti çok yüksek" diye konuştu.

"PATATESİ, SOĞANI BİLE ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Emekli Necla Aksu, pazardaki fiyatların emeklilerin alım gücünü aştığını söyledi. Aksu, "Alışveriş yapıyorum ama emekliyim, hiçbir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Ne alacağımızı bilemiyoruz. Bir kilo patates aldık, o da çok pahalı. 60-75 lira. Soğan zaten almış başını gitmiş. Artık yemeğe soğan bile katamıyoruz. Emeklinin hali feci. İnsanların hali de feci. Esnafın da durumu iyi değil. Yem pahalı, üretim için gereken her şey pahalı. Yakıt zaten almış başını gitmiş. Vallahi bilmiyoruz ne olacak" dedi.

"ANKARA'YA GÖRE FİYATLAR UYGUN"

Ankara'dan memleketi Ardanuç'a gelen Suat Dursun, ilçe pazarındaki fiyatları büyükşehirlere kıyasla uygun bulduğunu ve pazardan memnun kaldığını dile getirerek, "Ardanuç'un pazarını çok sevdim. İnsanları sıcak, hayat güzel. Fiyatları da büyükşehre göre normal. Bana göre burada hayat daha iyi. Ürünler daha taze. En azından tezgahın arkasındaki insanlar samimi. Ürünleri öne arkaya dizme yok. Çok memnun kaldım. Ankara'da her şey daha pahalı. Burada hem organik hem doğal ürünler var. Fiyatları da bence gayet uygun. Organik olmasına rağmen çok uygun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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