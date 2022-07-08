Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi

08.07.2022 19:36

Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendiAntalya, Denizli-Muğla karayolların Arefe günü oluşan trafik yoğunluğu havadan denetlendi.

Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi

DENİZLİ Önemli tatil beldelerine gidiş noktası olan Denizli- Antalya, Denizli- Muğla karayolların Arefe günü oluşan trafik yoğunluğu havadan denetlendi.

Denizli'de Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatilde geçirmek isteyenler Arefe günü yollarda yoğunluk oluşurdu. Tatil beldelerine gidiş noktalarından biri olan Denizli - Antalya, Denizli - Muğla Karayolu'nda jandarma ve emniyet ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Helikopterli denetimde yoğun olan bölgeler belirlenerek trafik akışının ilerleyebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan uygulamada kurallara uymayanlar ise denetim noktasında durduruldu.

YORUMLAR
500
Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi
Kaynak: İHA

Arefe günü, Denizli, Antalya, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement