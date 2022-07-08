Arefe günü trafik yoğunluğu havadan denetlendi

DENİZLİ Önemli tatil beldelerine gidiş noktası olan Denizli- Antalya, Denizli- Muğla karayolların Arefe günü oluşan trafik yoğunluğu havadan denetlendi.

Denizli'de Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatilde geçirmek isteyenler Arefe günü yollarda yoğunluk oluşurdu. Tatil beldelerine gidiş noktalarından biri olan Denizli - Antalya, Denizli - Muğla Karayolu'nda jandarma ve emniyet ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Helikopterli denetimde yoğun olan bölgeler belirlenerek trafik akışının ilerleyebilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yakalanma riski duygusunun en üst seviyeye çıkarılması ve davranışların olumlu yönde değiştirilmesi için yapılan uygulamada kurallara uymayanlar ise denetim noktasında durduruldu.