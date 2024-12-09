Haber: Barış TÜYSÜZ - Uğur İSTANBULLU
(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası göçük altında kaldığı tespit edilen 28 AAB 485 plakalı otomobile ve içerisinde bulunan 4 gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası göçük altında kaldığı tespit edilen 28 AAB 485 plakalı otomobile 36 saat sonra ulaşıldı. Araçta seyahat halinde olan 4 gencin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Arama kurtarma ekiplerinin aracı çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sürerken, heyelan riskinin hala devam ettiği de öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Arhavi'de Heyelan: 4 Genç Cansız Bulundu - Son Dakika
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