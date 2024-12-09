Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapanan yolda toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı.
Heyelan sırasında deniz tarafında doğru sürüklenen araç iş makinelerinin çalışmaları sonrasında bugün 11.45 sıralarında bulundu. - ARTVİN
Son Dakika › Yerel › Arhavi'de Heyelan: Kaybolan Araç 36 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?