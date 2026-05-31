Arhavi'de Maden Protestosu

31.05.2026 00:22
Arhavi'de madene karşı düzenlenen yürüyüşte, halk yaşanabilir bir gelecek talep etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde, bölgede yapılması planlanan madene karşı tepki gösteren vatandaşlar, "Tek amacımız; dedelerimiz ve ninelerimiz gibi bu topraklarda huzurla yaşamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir Arhavi bırakmak. Bu nedenle Arhavi'de madene geçit vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, bölgede yapılması planlanan madene karşı çıkan yurttaşlar yürüyüş düzenledi. ÇAYKUR fabrikası önünde toplanan kalabalık, ilçe meydanına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı.

Eyleme muhtarlar, Vaminon Arhavi'de Madene Hayır Platformu, Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği, Çkuni Berepe Laz Kültür Sanat ve Turizm Derneği, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Arhavili katıldı.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Arhavi Muhtarlar Derneği Başkanı Emre Akgüner, Arhavi'nin korunması gereken bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. Akgüner, şunları söyledi:

"Özellikle Arhavi dışında yaşayıp memleket hasreti çekenlerin, Arhavi'ye gelecekleri günü iple çekenlerin, toprağı ve geleceği için kaygılananların çağrısıyla bugün burada toplandık. Nerede yaşarsak yaşayalım, hepimiz Arhavi'de birleşiyoruz. Arhavililer olarak öyle şanslıyız ki bu dünyada bize adeta bir cennet bahşedildi. Ormanıyla, vadisiyle, yaylasıyla, deresiyle, suyuyla, köyüyle… Bu cenneti hiç görmemiş olanlar, Arhavi'yi cehenneme çevirmek için uzaktan karar veriyor. Madenin bu bölgeyi yaşanmaz hale getireceğini biliyoruz. Bunu bilim söylüyor, tecrübeler söylüyor."

Bu kararları verenler cennetin değerini bilmiyor olabilir ama biz biliyoruz. Bazen içinde yaşadığımız güzellikleri kanıksıyoruz, cennette yaşadığımızı unutuyoruz. Bugün burada, unutmadığımızı göstermek için toplandık. Maden kararını verenler ve bu madeni çıkaracak olanlar bu cenneti umursamıyor olabilir, ama biz umursuyoruz. Çünkü burası bizim yurdumuz, bizim yaşam alanımız. Umursadığımızı göstermek için buradayız.

Farklı görüşlerden, farklı kesimlerden Arhavililer olarak buradayız. Başka konularda anlaşamasak bile Arhavi'yi hedef alan bu tehdide karşı omuz omuzayız. Komşu ilçelerden gelen akrabalarımız ve dostlarımız da aramızda. Onlar da biliyor ki bu maden yalnızca Arhavi'yi değil, tüm bölgeyi etkileyecek. El eleyiz, omuz omuzayız, tek yüreğiz. Tek amacımız; dedelerimiz ve ninelerimiz gibi bu topraklarda huzurla yaşamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir Arhavi bırakmak. Aksi halde zehirli tozlara maruz kalacak, göç etmek zorunda kalacak, düşük ücretlerle yaşam mücadelesi vereceğiz. Bu nedenle Arhavi'de madene geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Ekonomi, Maden, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

