Arhavi'de Türk Somunu Yetiştirme Projesine Tepki - Son Dakika
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Yerel

Arhavi'de Türk Somunu Yetiştirme Projesine Tepki

Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirilecek Türk Somunu Yetiştirme Tesisi Projesi'nin ÇED toplantısı, ilçe halkının tepkisi nedeniyle yapılamadı. Halk, projeye karşı birlik olup mücadele edeceğini belirtti.

08.04.2025 17:36  Güncelleme: 17:50
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi açıklarında gerçekleştirilmesi planlanan Türk Somunu Yetiştirme Tesisi Alan ve Kapasite Artışı Projesine yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, ilçe halkının tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi.

İdeal Balıkçılık Ltd. Şti. tarafından, ilçenin Güngören mevkisi açıklarında ağ kafeslerde "Türk Somunu Yetiştirme Tesisi Alan ve Kapasite Artışı Projesi" hayata geçirilmek isteniyor. Yılda 2 bin ton kapasitesi olması planlanan proje konusunda ilçe sakinlerini bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere bugün Arhavi Halk Eğitim Merkezinde toplantı yapılması planlandı.

Ancak toplantı ilçe halkının tepkisi üzerine gerçekleştirilemedi.

Toplantının ardından bir araya gelen Arhavi halkı, durum değerlendirmesi yaparak konuyu tartıştı. Burada konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Birlik ve beraberlik içinde olalım. Burada siyasi partilerin görüşü önemli değil, herkesin bir siyasi görüşü var ama ortak bir görüş noktasında buluşalım. Eğer bu beraberlikle hareket edersek, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur" dedi.

"Birlikte mücadele edeceğiz"

Arhavili iş insanı Şadi Yıldızcan ise şunları söyledi:

"Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimiz Arhavi'de yaşıyoruz. Mesele Arhavi olunca hep beraber buradayız. Geçmişte, şu derede kırmızı benekli alabalık yaşıyordu. Birimiz gidip balık yakaladığında, jandarma ceza yazıyordu. Geçen gün kafesler patladı ve o balıklar derelere yayıldı, mevcut doğal dengeyi mahvettiler. Denizdeki diğer balıkların hepsi bitiyor. Bu balık, canavar bir balık. Belediye başkanı burada, meclis üyeleri burada ve madenle ilgili dik durdular. İktidar partisi de dik durdu. Kendilerini ve dik duran siyasi partileri tebrik ediyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz ama gelecek nesillere sağlıklı bir hayat bırakmalıyız. Bu, bizim gelecek nesile borcumuzdur. Bu beraberliği koruyalım ve hep beraber mücadeleyi sürdürelim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Politika, Artvin, Arhavi, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arhavi'de Türk Somunu Yetiştirme Projesine Tepki - Son Dakika

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