Artvin’de binlerce kişi SOLOTÜRK gösterisinde buluştu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali, SOLOTÜRK'ün F-16 gösteri uçuşuyla başladı. Sahili dolduran binlerce kişi, gökyüzündeki gösteriyi büyük ilgiyle izledi.

Arhavi'nin kültürel ve sanatsal yaşamına önemli katkı sunan bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yurt içinden ve yurt dışından gelen halk dansları toplulukları ile çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Festivalin açılışında farklı ülkelerden gelen halk dansları toplulukları da sahne aldı. Polonya, Gürcistan, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden katılan halk dansları toplulukları da festivalde yer aldı. Farklı ülkelerden ve kentlerden gelen ekiplerin katılımı, festivalin uluslararası niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

SOLOTÜRK'ün F-16 ile gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Plaket takdimi öncesinde konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, festivalin ilçenin kültürel ve sosyal yaşamındaki önemine dikkat çekti.

Festival kapsamında birçok etkinliklerin düzenleneceğini dile getiren Ataselim, "Tabii ki bu etkinliklerin içerisinde, festival kapsamında birçok etkinlik ekledik. Bunlardan bir tanesi de, evet, yakın zamanda Türk Yıldızları geldi; ancak SOLOTÜRK özellikle yaklaşık iki senedir görüşmelerimiz devam ediyordu. Allah'a hamdolsun, bu sene içerisinde bizlere nasip oldu. Arhavi'mizde SOLOTÜRK gösterilerini gerçekleştirdik. Değerli komutanlarımıza, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına ve Genelkurmay Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Arhavi'mizin adına bizden bunu esirgemediler. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.