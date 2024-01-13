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'Arı Ürünleri Üretim Projesi' ile arı üreticilerine kovan dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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'Arı Ürünleri Üretim Projesi' ile arı üreticilerine kovan dağıtımı yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Arıcılar Birliği ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen 'Arı Ürünleri Üretim Projesi' çerçevesinde 227 üreticiye, 2 bin 561 kovan ve ekipman dağıtıldı. Proje kapsamında üreticilere polen temizleme makinesi, polen kurutma makinesi, ambalaj malzemeleri, cam şişeler ve polen ve propolis tuzaklı kovanlar sağlandı. Proje, DOKAP desteğiyle gerçekleştirildi ve 2 milyon 681 lira bütçe ayrıldı. Törende konuşan yetkililer, tarım ve hayvancılık sektörünün önemine vurgu yaparak, projenin devam edeceğini belirtti.

\'Arı Ürünleri Üretim Projesi\' ile arı üreticilerine kovan dağıtımı yapıldı
13.01.2024 - 17:12,  Güncelleme: 17:13
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'Arı Ürünleri Üretim Projesi' ile arı üreticilerine kovan dağıtımı yapıldı

BAYBURT - Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayburt Arıcılar Birliği ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığıişbirliğiyle yürütülen 'Arı Ürünleri Üretim Projesi' çerçevesinde 227 üreticiye, 2 bin 561 kovan ve ekipman dağıtıldı.

Şingah Mahallesi'nde bulunan hububat deposunda düzenlenen törende, 1 polen temizleme makinesi, 1 polen kurutma makinesi, 3 bin adet ambalaj malzemesi ile çeşitli ebatlarda cam şişe, 2 bin 561 polen ve propolis tuzaklı kovan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen tarafından üreticilere teslim edildi.

Yüzde 70 DOKAP, yüzde 30 üretici katkılı projeye ayrılan bütçenin 2 milyon 681 lira olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, tarım ve hayvancılık sektörünün önemine vurgu yaparak, "Bu proje DOKAP desteğiyle, İl Tarım ve Orman müdürlüğü işbirliğiyle yapılan bir projedir. 2 milyon 681 bin bütçeli projeyle üreticilerimize 2 bin 561 kovan, 1 adet polen kurutma makinesi, 1 adet polen temizleme makinesi, 3 bin ambalaj ve çeşitli ebatlarda cam şişe desteği sağlamış olacağız. Bu önemli bir destek, inanıyorum bu projelerin devamı gelecektir. Bayburt'ta arıcılığın gelişmesi, artması daha da iyi seviyelere gelmesi için devletimizin, tarım bakanlığımızın, DOKAP'ın desteği devam edecek. Onlarla işbirliği içerisinde nice projelere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, üreticilere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Biz elimizden geldiği kadarıyla üreticilerimize bugüne kadar destek verdik. Sadece arıcılık alanında değil küçükbaş, büyükbaş hayvancılık alanında, tarımla ilgili, sulamayla ilgili çok projemiz var. Bundan sonrada bu desteklerimize devam edeceğiz. Bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise, projenin üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, her zaman Bayburtlu üreticilere destek olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini vurguladı.

21 kovan aldığını ve kovan başına 300 lira gibi ödeme yapacağını söyleyen arı üreticisi Tuncay Bayram, projeden memnun olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından arı üreticilerine ekipmanları dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 'Arı Ürünleri Üretim Projesi' ile arı üreticilerine kovan dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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