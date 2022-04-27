Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı - Son Dakika
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Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı

27.04.2022 00:58
Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde torba fiyatı 800 TL olan arı besleme şekeri, arı yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde torba fiyatı 800 TL olan arı besleme şekeri, arı yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli dağıtıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bal üretimi yapan arıcılara yüzde 50 hibeli arı besleme şekeri dağıtıldı. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ilçede arı ve bal üretimi yapan birlik üyelerine piyasa değeri çuval fiyatı 800 TL olan besleme şekerleri 400 TL'ye dağıtıldı. Arı yetiştiricileri dağıtılan besleme şekerlerinin üretimlerine önemli öçüde katkı sağladığını söyledi.

Tosya ilçesinde arıcılığı desteklemeyi amaçladıklarını söyleyen Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Tosya Temsilcisi İbrahim, "Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği olarak Tosya'daki üyelerimize değeri 800 TL olan arı besleme şekerini 400 TL'den veriyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bu hizmeti yapıyoruz. Kastamonu ilçeleri arasında

aracılık üretimin en düşük olduğu yer Tosya ilçesidir. Kovan ve aracı sayısı az. Orman Müdürlüğünün ve arıcılarının bir araya gelerek bal ormanı noktasında çalışma yapılması anlamında geç kalınmış. Tarım ilçe Müdürlüğümüze müracaat ettiklerinde yanlarında oluyoruz. Başkanımız da bu konuda tecrübeli" dedi. - KASTAMONU

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Arı Yetiştiricileri Birliği, Türk Lirası, Kastamonu, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı - Son Dakika


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