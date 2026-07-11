Arıcı Aileye Karavan Desteği - Son Dakika
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Arıcı Aileye Karavan Desteği

Arıcı Aileye Karavan Desteği
11.07.2026 15:35
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Muş'ta gezgin arıcılık yapan Işık ailesi, karavan sayesinde üretim ve yaşam koşullarını iyileştiriyor.

Muş'ta "Baldan Altın Kanatlar Projesi" kapsamında çekme karavan desteği alan gezgin arıcılar Orhan ve Sibel Işık çifti, arılarının başından ayrılmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayarak üretimlerini daha konforlu şartlarda sürdürüyor.

Muş'un Varto ilçesinde 30 yıldır arıcılık yapan Orhan Işık ile eşi Sibel Işık, devlet destekleriyle büyüttükleri aile işletmesinde çocuklarıyla birlikte bal üretimini sürdürüyor. "Baldan Altın Kanatlar Projesi" kapsamında aldıkları çekme karavan sayesinde gezgin arıcılığı daha rahat şartlarda yapıyor. 16 yıl önce evlenen Orhan ve Sibel Işık çifti, zamanla arıcılığı aile işletmesine dönüştürdü. İlk yıllarda sınırlı sayıda kovanla üretim yapan aile, beş yıl önce TKDK desteğiyle kovan sayılarını artırdı. Bu yıl ise Muş Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DAKA iş birliğinde yürütülen "Baldan Altın Kanatlar Projesi" kapsamında yüzde 85 hibe destekli çekme karavana kavuştu. Kış aylarında Hatay ve Diyarbakır'da, yaz aylarında ise Muş'un yaylalarında üretim yapan aile, karavan sayesinde arılarının bulunduğu alanlardan ayrılmadan konaklayabiliyor ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Işık ailesi ayrıca kurdukları atölyede arı peteklerini hazırlayıp mumlama işlemlerini de kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Devletin bölgede kadınlara yönelik sağladığı teşvik destekleri ile işletmesini büyüten arıcı Sibel Işık, arıcılığın ailece yürüttükleri bir yaşam biçimine dönüştüğünü belirterek, çocuklarının doğdukları günden bu yana arıların arasında büyüdüğünü söyledi. Işık, "Yıllardır arıcılıkla uğraşıyoruz. Çocuklarım doğduklarından beri arıların içinde büyüdü. Eşim arıcılıkla daha çok ilgileniyor, ben de elimden geldiğince destek oluyorum. Çocuklarımız da bize yardımcı oluyor. Hem arıcılığı öğreniyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Biz yılın 12 ayı göçebe olarak yaşıyoruz. Zaman zaman Hatay'da, zaman zaman da Muş'un yaylalarında oluyoruz. Arıcılık zor bir meslek olduğu için sürekli eve gidip gelme şansımız olmuyor. Barakalarda, çadırlarda kalıyorduk. Gece gündüz arılarımızın başındayız. Özellikle çocuklu bir aile için bu hayat daha da zor. Erkekler için belki biraz daha kolay olabilir ama kadınlar için çocuklarla birlikte bu işi yapmak gerçekten emek istiyor. Yine de kendi işimizi yaptığımız için arıcılığı severek sürdürüyoruz. Zor ama bir o kadar da güzel bir meslek" dedi.

Karavan desteğinin hem üretim verimliliğini hem de çalışma şartlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini belirten Işık, desteklerin arıcılık sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade ederek, "Yaklaşık beş yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'dan aldığımız 500 arı kovanı desteği ile üretimimizi büyüttük, balımızı satıyoruz ve emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Şimdi ise çekme karavan desteği sayesinde çalışma şartlarımız çok daha iyi hale geldi. Sabah erkenden işe başlıyor, gece geç saatlere kadar arılarımızla ilgileniyoruz. Karavan sayesinde çocuklarımız güvenli ve rahat bir ortamda kalabiliyor. Duşumuzu alabiliyor, yemek yapabiliyor, dinlenebiliyor ve çayımızı içebiliyoruz. Arıdan çıktıktan sonra üzerimiz kirleniyor ve ter içinde kalıyoruz. Karavan bu anlamda bize büyük kolaylık sağladı. Dağda ve yaylada çalışıyoruz. Özellikle geceleri böcekler nedeniyle çocuklar korkuyordu. Şimdi ise çok daha konforlu bir ortamımız var. Bu projeyi hayata geçiren başta Muş Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu benim yararlandığım ikinci proje oldu ve karavanımızdan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

30 yıldır arıcılık mesleğini sürdürdüğünü söyleyen arıcı Orhan Işık, "9-10 yıldır da ailemle birlikte yapıyoruz. Çoluk çocuk demeden hep birlikte çalışıyoruz. Sağ olsun Muş Valiliğimiz tarafından hayata geçirilen karavan projesi işimizi bayağı rahatlattı. En azından akşam işten çıktığımız zaman rahat bir şekilde duşumuzu alabiliyoruz. Yemeğimizi yiyebiliyoruz, elektriğimiz var, televizyonumuzu izleyebiliyoruz. Bu şartlarımızı daha rahat hale getirdikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arıcı Aileye Karavan Desteği - Son Dakika

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