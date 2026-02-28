Arıkan: İnsanlığımız Krizde - Son Dakika
Arıkan: İnsanlığımız Krizde

28.02.2026 09:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ekonomik ve ahlaki krizlere dikkat çekti.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) –

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bugün sadece ülkeler, ekonomiler, sistemler krizde değil; bugün aynı zamanda insanlığımız krizde, vicdanlar krizde, ahlak krizde, Türkiye'de bugün merhametler krizde" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'da düzenlenen "Adalet Sofraları" temalı iftar programında partililerle bir araya geldi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Arıkan, hem Türkiye gündemine hem de dünya genelindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 15. yıl dönümünde onu anmak, daha önemlisi onu anlamak için güzel Konyamızda bir araya geldik. Sözlerimin hemen başında, başta Erbakan Hocamız olmak üzere ebedi aleme irtihal eden tüm dava büyüklerimizi rahmet, minnet ve hasretle yad ediyorum."

"Ülkemizde çözülemeyen ekonomik kriz devam ediyor"

Ülkemize dönüp baktığımızda bir türlü çözülemeyen, her gün daha da fazla artan ekonomik kriz devam ediyor. Sokaklar son derece güvensiz hale geldi. Toplumda huzursuzluk hissi her geçen gün artıyor. Kutuplaşmanın önüne bir türlü geçilemiyor. Adalet duygusu ülkemizde her geçen gün daha da zayıflıyor. Bizim elbette bu sıkıntılarla alakalı, dünyadaki gelişmelerle alakalı daha fazlasına dair birçok söyleyecek sözümüz var. Ancak biz bu Ramazan'ı, takip etmekte zorlandığımız, ortaya saçılan krizleri konuşmak yerine, kötülüğü sıradanlaştırmak yerine ne yapmak istiyoruz? İyiliği çoğaltmak istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Kardeşliği büyütmek istiyoruz. Bu güzel ayı, bu en kıymetli ayı bir fırsata çevirmek istiyoruz.

"Türkiye'nin dört bir tarafında adalet sofraları kurduk"

Bu nedenle evde takip ettiniz; Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dört bir tarafında adalet sofralarını kurduk. Bu adalet sofraları Türkiye'nin dört bir tarafında tüm vatandaşlarımıza açıldı. Bu sofralarda elhamdülillah ne var? Samimiyet var, muhabbet var. Şöyle bir dünyaya, insanlığa bir bakalım. Biz nereye geldik? Dünya olarak biz Konya'da, Türkiye'de hangi eşikteyiz? Hep anlatılıyor. Ekranlara baktığımızda teknolojinin zirvesindeyiz. Ama merhametin en büyük yoksunluğundayız. İletişim çağındayız. Çok gelişmiş iletişim araçları var. Ama insanlar ve sınırlar arasında o kadar kalın duvarlar örülmüş ki, oradaki iletişimi maalesef sağlayamıyoruz. Bugün Mars'a araç gönderildiğinden bahsediyoruz ama Gazze'ye bir çuval un gönderilemiyor. Bu dünya, değerli arkadaşlar, buraya da dikkat lütfen. Tam 79 yıldır Keşmir'e, 78 yıldır Filistin'e, 77 yıldır Doğu Türkistan'a, 20 yıl Afganistan'a, Irak'a, Suriye'ye, Yemen'e, 10 yıldır Ukrayna'ya ve işte en son 2,5 yıldır Gazze'ye karşı sessiz, duyarsız maalesef. Elbette çok cılız da olsa samimi çıkışlar olabiliyor. Bazen sesler yükselebiliyor.

"Bugün aynı zamanda insanlığımız krizde"

Ancak insanlık, bu saydığımız dramlarda özellikle ifade ediyorum üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar yerine getiremedi. İşte tam da bu yüzden biz söylüyoruz; bugün sadece ülkeler, ekonomiler, sistemler krizde değil; bugün aynı zamanda insanlığımız krizde, vicdanlar krizde, ahlak krizde, Türkiye'de bugün merhametler krizde maalesef. Bir örnek, Epstein olayı. Görüyoruz, neler yaşanacağını beraber takip ediyoruz. Bu dosyalar, bebeklerin kanı üzerinden, masumların canı üzerinden şantaj ve şeytanlıklarla dolu devasa bir sistem inşa etmiş. Biz bunu biliyorduk. Milli Görüş'te bunu zaten biliyorduk. Ama Milli Görüş'ü olmayanlar bugün görmek durumunda kaldılar. Öyle bir sistem kurmuşlar ki, diyorlar ki yargıyı, siyaseti, medyayı, aklınıza ne geliyorsa her birini şantajla, tehditle yönetmeye çalışmışlar ve de yönetmişler. İşte bizim yıllardır Erbakan Hocamızın anlattığı siyonizm tam olarak budur, arkadaşlar."

Kaynak: ANKA

