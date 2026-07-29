Arjantinli Eva, Müslüman Oldu - Son Dakika
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Arjantinli Eva, Müslüman Oldu

Arjantinli Eva, Müslüman Oldu
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Eva Bektaş, evliliğinin birinci yılında ikiz bebek müjdesi sonrası Müslüman olmaya karar verdi.

Arjantin'den Gaziantep'e gelerek Suriyeli Muhammet Bektaş ile hayatını birleştiren Eva Bektaş, evliliğinin birinci yılında aldığı ikiz bebek müjdesinin ardından Müslüman olmaya karar verdi.

Arjantinli Eva Bektaş, bir süre önce tanıştığı Suriyeli Muhammet Bektaş ile Gaziantep'te dünya evine girdi. Farklı kültürlerden gelen çift, kurdukları mutlu yuvada evliliklerinin birinci yılını geride bırakırken, ikiz bebek beklediklerini öğrendi. Hayatlarının en mutlu haberlerinden birini alan Eva Bektaş, bu süreçte İslamiyet'i daha yakından araştırmaya başladığını belirterek Müslüman olmaya karar verdi. Aldığı kararla yeni bir başlangıç yaptığını ifade eden Eva Bektaş, ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürmeyi hedeflediğini söyledi.

"Müslüman olduğum için çok mutluyum"

Müslüman olmaya karar verme sürecini anlatan Eva Bektaş, "2020'de annem vefat ettikten sonra depresyona girdim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Farklı arayışlarda bulundum. Daha sonra bir camiye gittim. Oradaki hocalar bana İslam'ı anlattı ve ben de bundan çok etkilendim. Daha sonra eşimle tanıştım ve evlendik. Eşim Müslüman. Daha sonra eşime Müslüman olmak istediğimi söyledim. Bugün de Müslüman olacağım. İkiz çocuklarım olacak. Çocuklarımın olması da beni mutlu ediyor. Çocuklarımın olması beni Müslüman olmaya daha yakın hissettirdi" dedi.

Eşinin Müslüman olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Muhammet Bektaş, bu konuda eşine herhangi bir baskı yapmadığını, Müslüman olma kararını tamamen eşinin kendi isteğiyle aldığını söyledi.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Şükürler olsun bir kardeşimizin daha Müslümanlığına şahitlik ettik. Arjantin vatandaşı Eva kardeşimiz Müslüman olmak istediğini söyledi. Kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Çok mutluyuz. Allah ömrüne bereket versin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arjantinli Eva, Müslüman Oldu - Son Dakika

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