Armutlu'da kayıkla taze balık servisi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Armutlu'da kayıkla taze balık servisi yoğun ilgi görüyor

Armutlu\'da kayıkla taze balık servisi yoğun ilgi görüyor
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Balık mevsiminin gelmesiyle Yalova Armutlu'daki İhlas Armutlu Sitesi sakinleri, her sabah kayıkla getirilen taze balığa yoğun ilgi gösteriyor. Sabah 08.30-10.00 arasında hizmet veren kayıkta palamut tanesi 125 TL, istavrit ve hamsi kilogramı 200 TL'den satılıyor.

Balık mevsiminin gelmesi, en çok sayfiye yerlerindeki tatilcileri sevindirdi. Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı İhlas Armutlu Sitesinde her sabah kayıkla balık getiren Mehmet Mutluhan'ın servisi büyük ilgi görüyor.

Sabah saat 08.30 ile 10.00 arasında Armutlu Balık Halinden aldığı ürünleri tatil köyü sakinlerine servis eden Mehmet Mutluhan, günlük taze balıkları tatilcilere ulaştırmayı kendine vazife kabul ettiğini söyledi. Büyükşehirlerde, mevsiminde bol çıkan balıkları bile pahalı yediklerini belirten tatil köyü sakinleri ise, sayfiye yerindeki fiyatların makul tutulmasına sevindiklerini söylediler. Her sabah iskele yakınında demir atan Mutluhan Kayığını uzun kuyruk oluşturup bekleyen tatilciler, verilen dilimleme hizmetinde de memnun kalıyorlar" dedi. Kayıkta balık servisinde fiyatlar ise şu şekilde: "Palamut orta boy tane 125 TL, istavrit orta büyüklükte kilogramı 200 TL, hamsi kg 200 TL".

Bu arada, Karadeniz'de yakalanan palamutlar ise buzlu kasalarda gece yolculuğu ile Yalova'nın Armutlu ilçesine ulaşıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Armutlu'da kayıkla taze balık servisi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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