Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı mezarlık temizliği yaptı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı mezarlık temizliği yaptı

Arnavutköy Belediyesi, İBB\'nin ilgisizliğine karşı mezarlık temizliği yaptı

Arnavutköy'deki mezarlıkların bakımsızlığına vatandaşların tepkisi büyük oldu. Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı kendi imkanlarıyla temizlik ve bakım çalışması yaptı.

17.05.2024 20:29  Güncelleme: 20:34
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Arnavutköy'de mezarlıkların bakımsızlığı, biriken ot ve diken yığınları vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Mezarlık bakımından sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) defalarca şikayetlerini ileten Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı kendi imkanlarıyla temizlik ve bakım yaptı.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşlardan gelen mezarlık temizlik ve bakım şikayetlerini dikkate alarak harekete geçti. Mezarlık bakımından sorumlu olan İBB'ye defalarca şikayetlerini ileten Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı kendi imkanlarıyla temizlik ve bakım yaptı. Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İBB'ye yazdığı resmi yazıda, ilçe sınırları içerisindeki mezarlıklarla ilgili vatandaşlardan gelen bakım, onarım ve işletme şikayetlerini ayrıntılı bir şekilde bildirdi. Yazıda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereği İstanbul sınırları içerisindeki mezarlıklara ilişkin tüm görev, yetki ve sorumlulukların İBB'ye ait olduğu vurgulanarak, taleplerin değerlendirilmemesi durumunda Arnavutköy Belediyesi'nin vatandaş mağduriyetini gidermek için gerekli tüm tedbirleri alacağı ifade edildi. Vatandaşların tepkisini dikkate alan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Boğazköy Mezarlığı'nın bakım ve temizliğinin gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Hummalı bir çalışma sonucunda, Arnavutköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mezarlıktaki otları temizledi, genel bakım ve düzenleme yapıldı. Öte yandan İBB'nin, Nisan ayında 116 milyon TL'lik bir mezarlık bakım sözleşmesi imzaladığı da öğrenildi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın, mağduriyetini gidermek ve ziyaretlerini temiz bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlamak için İBB'nin yerine getirmesi gereken temizlik ve bakım çalışmasını Arnavutköy Belediyesi olarak biz gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi, İBB'nin ilgisizliğine karşı mezarlık temizliği yaptı - Son Dakika

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