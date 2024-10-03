Arnavutköy Belediyesi, Kapalı Park ve Yolları Yeniden Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy Belediyesi, Kapalı Park ve Yolları Yeniden Açtı

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresinde site yönetimi tarafından kapatılan park ve yolları halkın kullanımına kazandırdı. Belediyenin yaptığı müdahale ile vatandaşlar, daha önce engellemelerle ulaşamadıkları alanlara erişim sağlamaya başladı.

03.10.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl ve çevresinde site yönetimleri tarafından kapatılan parklar ve yolları yeniden halkın kullanımına açtı.

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresinde site yönetimi tarafından kamunun kullanımına kapatılan park, sokak ve yolları Başkan Mustafa Candaroğlu'nun talimatıyla yeniden halkın kullanımına kazandırdı. Site yönetimi tarafından yalnızca site sakinlerinin kullanımına açılan bu kamusal alanlarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye harekete geçti.

Belediye ekipleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde site yönetimine gerekli tebligatları yaptı ve bu alanların halka açılmasını talep etti. Ancak yapılan uyarılara rağmen, park ve yollar kamunun kullanımına açılmadı. Belediyenin yürüttüğü diyalog ve görüşmeler de olumlu sonuç vermeyince, yasal süreç başlatıldı ve belediye tarafından bir müdahale programı hazırlandı. Bu süreçte, belediye ekipleri kamusal alanlar içinde kalan ve gasp edilen park ve sokakları tekrar düzenleyerek, bu alanları vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşların park, yol ve diğer kamusal alanlara engelsiz erişimini sağlayan bu müdahale, halktan da büyük destek gördü.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Daha önce Mavigöl ve çevresine ulaşmak imkansızdı. Kamu alanı olmasına rağmen site yönetimi tarafından kapatılan bu alan artık biz vatandaşların kullanımına açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Zeki Güzel ise Osmanlı ve Taşoluk Konakları'nda kapalı olan sokak ve yolların halkın kullanımına açılmasından dolayı memnun olduğunu belirterek "Daha önce metroya binebilmek için buradan geçemiyorduk. Sokak kapalıydı tel örgüyle örülmüştü. 10 dakika daha fazladan yürümek zorunda kalıyorduk. Başkanımızdan Allah razı olsun, şimdi bu sokaktan geçerek kolayca metro istasyonuna ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Politika, Osmanlı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi, Kapalı Park ve Yolları Yeniden Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
00:46 Bursa’da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü Bursa'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç öldü
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 18:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi, Kapalı Park ve Yolları Yeniden Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement