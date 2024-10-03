Arnavutköy Belediyesi, Kapalı Park ve Yolları Yeniden Açtı

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Arnavutköy Belediyesi Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl ve çevresinde site yönetimleri tarafından kapatılan parklar ve yolları yeniden halkın kullanımına açtı.

Arnavutköy Belediyesi, Osmanlı ve Taşoluk Konakları ile Mavigöl çevresinde site yönetimi tarafından kamunun kullanımına kapatılan park, sokak ve yolları Başkan Mustafa Candaroğlu'nun talimatıyla yeniden halkın kullanımına kazandırdı. Site yönetimi tarafından yalnızca site sakinlerinin kullanımına açılan bu kamusal alanlarla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belediye harekete geçti.

Belediye ekipleri, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde site yönetimine gerekli tebligatları yaptı ve bu alanların halka açılmasını talep etti. Ancak yapılan uyarılara rağmen, park ve yollar kamunun kullanımına açılmadı. Belediyenin yürüttüğü diyalog ve görüşmeler de olumlu sonuç vermeyince, yasal süreç başlatıldı ve belediye tarafından bir müdahale programı hazırlandı. Bu süreçte, belediye ekipleri kamusal alanlar içinde kalan ve gasp edilen park ve sokakları tekrar düzenleyerek, bu alanları vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşların park, yol ve diğer kamusal alanlara engelsiz erişimini sağlayan bu müdahale, halktan da büyük destek gördü.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Daha önce Mavigöl ve çevresine ulaşmak imkansızdı. Kamu alanı olmasına rağmen site yönetimi tarafından kapatılan bu alan artık biz vatandaşların kullanımına açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Zeki Güzel ise Osmanlı ve Taşoluk Konakları'nda kapalı olan sokak ve yolların halkın kullanımına açılmasından dolayı memnun olduğunu belirterek "Daha önce metroya binebilmek için buradan geçemiyorduk. Sokak kapalıydı tel örgüyle örülmüştü. 10 dakika daha fazladan yürümek zorunda kalıyorduk. Başkanımızdan Allah razı olsun, şimdi bu sokaktan geçerek kolayca metro istasyonuna ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL