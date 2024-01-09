 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Hazır

Arnavutköy Belediyesi, kış aylarının olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek üzere geniş ve kapsamlı bir program hazırladı. Belediye, 9 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 40 adet iş makinesi ve kamyon ile 50 adet iş makinesini hazırda bekletiyor. İlçede 91 personel görev yapacak ve meteorolojik veriler sürekli takip edilerek tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Arnavutköy Belediyesi, 9 bin ton tuz ile kışa hazır olduğunu belirtti ve kış çalışmalarını 160 cadde ve 4 bine yakın sokakta sürdürüyor.

Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Hazır
09.01.2024 - 16:06,  Güncelleme: 16:07
Abone Ol

Arnavutköy Belediyesi, son günlerde artan soğuk hava ve beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Arnavutköy Belediyesi, kış aylarının olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek üzere geniş ve kapsamlı bir program hazırladı. Belediyenin kar yağışına karşı gerçekleştirdiği önlemler arasında 9 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 40 adet iş makinesi ve kamyon, acil durumda kiralanmak üzere hazırda bekletilen 50 adet iş makinesi bulunuyor.

İlçede meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esaslı çalışacak şekilde 16'sı teknik personel olmak üzere toplamda 91 personel görev yapacak. Meteorolojik verileri de sürekli olarak takip eden ekipler, gece hava sıcaklıklarının sıfır derece altına düşmesi durumunda araç trafiği yoğunlaşmadan, tuzlama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin üç ayrı merkezi noktasında depolanmış toplam 9 bin ton tuz ile kışa hazır olduğunu belirtti.160 cadde ve 4 bine yakın sokakta kış çalışmalarını sürdüren belediye, özellikle okullar ve camiler gibi toplu alanlarda da tuz dağıtımını gerçekleştiriyor.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların kış aylarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için alınan bu tedbirleri titizlikle uygulayarak, olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde beklediğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Arnavutköy Belediyesi, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Hazır - Son Dakika


16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı

Son Dakika
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
14:46 Adaylığı kesinleşen Alinur Aktaş'a Bursa'da coşkulu karşılama
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 17:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement