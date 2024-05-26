Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi, 2023-2024 dönemini başarıyla tamamladı

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Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi, 2023-2024 dönemini başarıyla tamamlayarak birçok vatandaşın yeteneklerini geliştirmesine ve ekonomik kazanç elde etmesine imkan sağladı. Yıl Sonu Konseri ve gösterisi programında konuşan Başkan Candaroğlu "Biz sanatın birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. İstanbul'da ilçeler arasında öncü bir sanat ilçesi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi, 2023-2024 dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. Sanat Akademisi'nden eğitim alan kursiyerler, eğitimleri süresince öğrendiklerini Arnavutköy'de bir alışveriş merkezinde 'yıl sonu konseri ve gösterisinde' sergileme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun da önemli desteklerde bulunduğu akademiden, 2023-2024 döneminde 30 farklı kursla yaklaşık 5 bin kişi eğitim aldı. Özellikle kadın kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulundu. Kursiyerler, aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserleri Karma El Sanatları Sergisi'nde sergilediler. Arnavutköy'de bir alışveriş merkezinde iki gün boyunca sanatseverlerle buluşan sergide, el emeği göz nuru ürünleri büyük ilgi gördü. Sanat Akademisi'nin sunduğu kurslar arasında hüsn-i hat, ahşap yakma, seramik biçimlendirme, resim gibi birçok seçenek bulunuyor. Düzenlenen kurslar, vatandaşların yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yetenekleri ekonomik kazanca dönüştürmelerine imkan sağlıyor.

Yıl sonu konseri ve gösterisi

Arnavutköy Sanat Akademisi tarafından sadece el sanatları değil sahne ve gösteri sanatları alanlarında da eğitimler veriliyor. Kurslar arasında halk oyunları, ney, bağlama, kanun, şan gibi eğitimler yer alıyor. Sanat Akademisi'nden eğitim alan kursiyerler, eğitimleri süresince öğrendiklerini yıl sonu konseri ve gösterisinde sergileme fırsatı buldu. Yıl sonu konseri ve gösteri programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı. Arnavutköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen bu özel etkinlik, kursiyerlerin kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini tanıtmalarına destek oldu. Yakın zamanda açılması planlanan 40'dan fazla yeni kurs arasında çini, kaligrafi, diksiyon, kemençe ve radyo programcılığı gibi farklı alanlar bulunuyor. Yeni kurslarla birlikte, daha fazla kadının hobilerini ekonomik kazanca dönüştürmesi hedefleniyor. Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi, kadınlara sunduğu bu fırsatlarla toplumsal ve ekonomik gelişime katkı sağlamaya devam ediyor.

"Biz sanatın birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz"

Programla ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğu, "Arnavutköy'ümüz genç bir ilçe. Hemşerilerimizle birlikte hem sanata hem kültüre önem veren bir belediyeyiz. Kursiyerlerimizle birlikte sergilerimizi yapıyoruz. Sanat akademimizin yıl sonu gösterisini yapıyoruz. Bu gün kursiyerlerimizi buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Hobi amaçlı başladıkları hevesleri profesyonel bir şekilde devam ediyor. Kursiyerlerimizin eğitimlerini tamamlaması için gerekli araç gereçlerini sağlayarak bu süreci meslek haline getirmeleri bizleri gururlandırıyor. Bugün binlerce eserimizi sergiliyoruz. Bu eserler çeşitli eserler kursiyerlerimizin ev ekonomisine katkı sağlıyor. Bu gün yaklaşık 5 bine yakın kursiyerimize akademimizde hizmet veriyoruz. Akademimizde 27 branşa yeni dönemde 43 branş daha ekleyeceğiz. Biz sanatın birleştirici bir güç olduğuna inanıyoruz. İstanbul'da ilçeler arasında öncü bir sanat ilçesi olmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL