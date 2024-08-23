Arnavutköy Belediyesi Şeyh Edebali Parkı\'nı hizmete açtı

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İstanbul Arnavutköy ilçesinde, Arnavutköy Belediyesi, yeni projeleri ile ilçeye sosyal donatı alanları bulunan yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Haraççı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Şeyh Edebali' parkı bugün düzenlenen programla hizmete açıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Haraççı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şeyh Edebali Parkı, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Çocuklar ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik bir alanda yer alan park içerisinde vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği alanlar yer alıyor. Düzenlenen açılış programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol katılımcı çocuklarla beraber kurdele kesimi yaparak parkı hizmete açtı. Park içerisinde açılış programına katılan çocuklara çeşitli ikramlar verildi.

"Tüm çocuklarımıza hayırlı olsun"

Düzenlenen açılış programında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle hem ilçemize hem de İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Arnavutköy'de yerel yönetimler anlayışı merkezinde insanı odaklamıştır. Bu nedenle hemşehrilerimizin eğlenceki vakit geçirebileceği oyun ve spor alanlarıyla güzel bir alan oluşturduk. Burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Haraççı Mahalle Sakinlerimize, evlatlarımıza ve çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de temel atma töreni yapılan Kozlar Tema Parkı'nın ilerleyen günlerde açılışının gerçekleşeceği öğrenildi. TOKİ işbirliği ile yapımı sürdürülen 310 bin M2'den oluşan park alanında bir çok yapı yer alacak. - İSTANBUL