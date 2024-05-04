Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa ekildi - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa ekildi

Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi\'nde ilk fideler toprağa ekildi

Arnavutköy Belediyesi, doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşlar için Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'ni kurdu. Bahçede atalık tohumlar kullanılarak ilk fideler toprağa dikildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlara organik tarım imkanı sağladıklarını ve hobi bahçesi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

04.05.2024 11:45  Güncelleme: 11:53
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Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa ekildi.

Arnavutköy Belediyesi, şehir yaşamının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşlar için özel bir hizmet sunuyor. Belediye tarafından 68 dönüm arazi üzerine kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi, vatandaşlara doğal ortamda organik tarım yapma, toprağa temas etme ve doğayla bağ kurma imkanı sunuyor.

Hobi Bahçesinde ilk fideler toprağa ekildi

Atalık tohumların kullanıldığı Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa dikildi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da Hobi Bahçesi'ni ziyaret ederek, fide ekti. Candaroğlu, Hobi Bahçesi'nde atalık tohum yetiştirildiğini, ekilen fidelerin atalık tohum olduğunu ve vatandaşlara destek verildiğini vurguladı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Burada kullanılan tohumlar atalık tohumlardır. Buraya gelip ekim yapan vatandaşlarımıza da atalık tohum desteği sağlıyoruz. Buradaki amacımız şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımıza organik tarım imkanı sağlarken, atalık tohumlarımızın da devamlılığını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hobi Bahçesi sayısını 3-4 katına çıkaracağız"

Başkan Mustafa Candaroğlu ayrıca, "Burada şu an 200 adet Hobi Bahçesi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan da yoğun istek ve talep var. İnşallah önümüzdeki süreçte, daha fazla vatandaşımızın organik tarım yapmasını sağlamak için hobi bahçesi sayımızı artırarak 3-4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa ekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan Bostan Gülistan Hobi Bahçesi'nde ilk fideler toprağa ekildi - Son Dakika
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