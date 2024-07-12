Arnavutköy Belediyesi Tayakadın-Terkos hattında 23 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi

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Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Tayakadın- Terkos hattında bulunan 23 kaçak yapının daha yıkımı yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi 38 mahallede bulunan kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Tayakadın-Terkos hattındaki 23 yapının daha kaçak olduğu tespit edildi. Ardından hazırlıklarını tamamlayan ekipler, kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için bölgeye geldi. 23 yapı kepçeler yardımıyla yıkıldı. - İSTANBUL