Arnavutköy'de çocuklar karneyi aldı, ödülü kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Arnavutköy'de çocuklar karneyi aldı, ödülü kaptı

Arnavutköy\'de çocuklar karneyi aldı, ödülü kaptı
20.01.2026 11:59  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi, 22-25 Ocak tarihleri arasında Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklar için bir festival düzenliyor. Festival, tiyatro gösterimlerinden atölyelere, geleneksel oyunlardan konserlere kadar zengin bir program sunacak.

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Arnavutköy Çocuk Festivali, 22-25 Ocak tarihleri arasında Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival, tiyatrodan atölyelere, geleneksel oyunlardan konserlere uzanan geniş programıyla çocuklara eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunacak.

Arnavutköy'de sömestir tatili, çocuklar için renkli ve hareketli bir etkinlikle karşılanıyor. 22-25 Ocak tarihleri arasında Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Arnavutköy Çocuk Festivali, dört gün boyunca çocukları ve aileleri bir araya getirecek.

Başkan Candaroğlu'ndan çocuklara karne hediyesi

Festival süresince çocuk tiyatroları, masal dinletileri, konserler, film gösterimleri ve sahne performansları izleyiciyle buluşacak. Gün boyu devam edecek atölye çalışmaları, alan oyunları ve sokak oyunlarıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunulacak. Etkinlikler, 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Salon programlarında Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, masal anlatımları, çocuk tiyatroları ve konserler farklı seanslarla yer alırken; festival alanında kurulan oyun bölümlerinde dev jenga, mini futbol, lego havuzu, retro atari, langırt ve atlı karınca gibi birçok aktivite çocukların ilgisine sunulacak.

İp atlama, seksek ve halat çekme gibi sokak oyunlarının yanı sıra okçuluk ve mas güreşi gibi geleneksel sporlar da festival programında yer alıyor. Resim, seramik, ebru, geri dönüşüm, kukla yapımı ve akıl-zeka oyunları atölyeleri ise çocukların el becerilerini ve hayal gücünü desteklemeyi amaçlıyor. Arnavutköy Çocuk Festivali, güvenli etkinlik alanları ve çocuklara özel hazırlanan ikramlarıyla, ilçede sömestir tatiline keyifli bir alternatif sunmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Nuri Pakdil, Festival, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de çocuklar karneyi aldı, ödülü kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:52:02. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de çocuklar karneyi aldı, ödülü kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.