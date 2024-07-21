Arnavutköy Belediyesi'nin 100 Günde Tamamladığı Projeler Açıldı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nin 100 Günde Tamamladığı Projeler Açıldı

Arnavutköy Belediyesi\'nin 100 Günde Tamamladığı Projeler Açıldı

Arnavutköy Belediyesi'nin 100 günde tamamladığı projeler Karaburun Fener Parkı'nda düzenlenen coşkulu programla açıldı.

21.07.2024 09:42  Güncelleme: 09:47
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Arnavutköy Belediyesi'nin 100 günde tamamladığı projeler Karaburun Fener Parkı'nda düzenlenen coşkulu programla açıldı.

Arnavutköy Belediyesi'nin 100 günde tamamladığı yüzlerce projenin açılış töreni yine bu projeler kapsamında yapımı tamamlanan Karaburun Fener Parkı'nda açıldı. Düzenlenen görkemli açılış programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, gaziler ve şehit yakınları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzel hava nedeniyle katılımcılar doyasıya eğlenerek manzaranın tadını çıkarttı. Programda yer alan İkilem konserinde de coşkulu anlar yaşandı.

"Birçok alanda hızlı bir şekilde proje üretmeye gayret ettik ve edeceğiz"

Düzenlenen organizasyonla alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "100 gün, az önce tanıtımını izlediğimiz videoda da gözüktüğü üzere birçok projeyi sığdırdığımız 100 gün oldu. Hem bizlere hem ekibimize sorduğumuzda bugün 100 günden ne anladık? Çok çabuk geçti tabii ki. Her şey bizim daha güzel bir Arnavutköy'de yaşayabilmemiz için. 100 gün içerisinde isteyin ve gayret edin yapamayacağınınız hiçbir iş yoktur. Bugün 100 günlük projelerimizin sunumunu ve lansmanını gerçekleştirdik. Bugün açılışı, tamamladığımız bir proje üzerinde gerçekleştiriyoruz. Arnavutköy Karaburun Fener Park'ta yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan buradaki seyir terasımız ve vatandaşımızın günübirlik vakit geçirebileceği güzel bir alanda. Sadece Karaburun'da yaptığımız projeler bunlar değil. Karaburun sahil düzenlemesi ve yaz şenlikleri şu anda devam eden günlük şenliklerimiz. Aqua parklarımız gibi Karaburun'da birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de altyapıdan üstyapıya, turizmden eğitime birçok alanda hızlı projeler ürettiklerini söyleyen Candaroğlu, "Bugün Arnavutköy'ümüze geriye kalan 57 aylık hizmet sürecimizde yapacağımız birçok projemiz var. Onların da stratejik planımızı da hazırlığımızı yaptık. İnşallah beş yılın sonunda hayal ettiğimiz aslında hikayesini çoktan yazdığımız Arnavutköy'de, hemşerilerimiz, çok kıymetli çalışanlarımız ve ekibimiz ile birlikte olmanın ümidiyle diyorum. Arnavutköy'de kültürün yaşamasını, birlik ve beraberliğin vesilesi olan bu ortamların sağlanmasına çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğiniz zaman bugüne bir çok festival gerçekleştirdik ve festivallerimiz hala devam ediyor. Yakında da 28 Temmuz'da Yeniköy Mahallemizde bir karpuz festivali düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın eğlenmesini, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini sağlayacak birçok organizasyonumuz olacaktır" şeklinde konuştu.

"AK Parti'nin olduğu yerde güzel işler var"

Programa katılan vatandaşlardan Metin Akdağ, "Atmosfer çok güzel buradan Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ediyorum, inşallah Rabbim daha da güzel gelecek programlar yapmayı nasip etsin. Burası çok güzel, seyir terası çok güzel" diye konuştu.

Öte yandan, programın yapıldığı alan seyir terası ve Karaburun Deniz Feneri dron ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi'nin 100 Günde Tamamladığı Projeler Açıldı - Son Dakika

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