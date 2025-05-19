Arnavutköy'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy\'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, bisiklet turu, gençlik koşusu ve geleneksel oyunlarla dolu bir programla binlerce genci bir araya getirdi. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, gençlerin geleceği birlikte inşa ettiğini belirtti.

19.05.2025 14:36  Güncelleme: 14:44
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Arnavutköy'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı binlerce genci bir araya getirdi. Bisiklet turu, gençlik koşusu, geleneksel oyunlar ve sahne gösterileri gibi birçok etkinliğin düzenlendiği programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Gençlerimizle geleceği birlikte inşa ediyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan program, Arnavutköy Belediyesi önünden start alan bisiklet turu ve 4. Liseler Arası Gençlik Koşusu ile devam etti. Kutlama programları, Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Gençlik Festivali ile gün boyu sürdü. Her iki alanda da geleneksel oyunlar, spor etkinlikleri, şişme oyun grupları ve sahne gösterileriyle dolu dolu bir program sunuldu. Festivalin düzenlendiği alanlara akın eden gençler, hem eğlendi hem de milli bayramın ruhunu hep birlikte yaşadı.

Arnavutköy Şehir Parkı'ndaki resmi törene Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gösteri alanlarında masa güreşi, mangala, ok savaşları gibi geleneksel oyunlar, tırmanma duvarı, rodeo, şişme dart ve kafa futbolu gibi sportif etkinliklerle gençler yeteneklerini sergiledi. Minik ziyaretçiler için kurulan 4-6 ve 6-12 yaş şişme oyun grupları da yoğun ilgi gördü. Sahne gösterilerinde ise jonglör ve illüzyon gösterileri beğeni topladı. Festival kapsamında düzenlenen bisiklet turu, koşu ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. Katılımın ve heyecanın yüksek olduğu organizasyonda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, 19 Mayıs'ın sadece bir bayram değil, gençliğe bırakılan büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Başkan Candaroğlu, konuşmasında gençliğin sadece geçmişten aldığı mirası taşımakla değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğini inşa etmekle sorumlu olduğunu vurguladı. Arnavutköy Belediyesi olarak gençlerin yanında olduklarını, spor tesislerinden bilim merkezlerine kadar pek çok yatırımın gençler için hayata geçirildiğini belirtti. Artık mücadelenin cephelerde değil sınıflarda, laboratuvarlarda ve fikir platformlarında verildiğini ifade eden Başkan Candaroğlu, gençlerin bilimde, teknolojide ve sanatta ilerleyerek ülkeyi geleceğe taşıyacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, gün boyu yoğun katılımla devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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