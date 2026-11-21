İstanbul Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarının gece saatlerinde kaçak döküm yaptığı Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi, adeta hafriyat ve atık döküm sahasına dönüştü. Haraççı Mahallesi'nde bulunan cadde boyunca yaklaşık her 100 metrede bir oluşan moloz yığınları yolu ulaşıma kapatırken, çevreye çuvallar dolusu tekstil atığı ve çeşitli çöpler de bırakıldı.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Cumali Yavuz, kamyonların gece saat 03.00 sıralarında plakalarını sökerek bölgeye geldiğini ve kaçak hafriyat döktüğünü söyledi. Hafriyat yığınlarının caddeyi kapladığı alan dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan Hacımaşlı-Baklalı Yolu Caddesi, kaçak hafriyat dökümleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde bölgeye gelen hafriyat kamyonlarının bıraktığı tonlarca moloz ve toprak, cadde üzerinde büyük yığınlar oluşturdu. Yol boyunca farklı noktalara bırakılan hafriyatlar nedeniyle araç geçişi engellenirken, çevredeki hayvancılık işletmelerine ulaşım da aksadı. Caddeye bırakılan inşaat atıklarının yanı sıra çuvallar içerisinde tekstil atıkları ve çeşitli çöpler de çevreye saçıldı.

Her 100 metrede bir hafriyat yığını: Cadde döküm sahasına döndü

Cadde üzerinde yaklaşık her 100 metrede bir oluşan hafriyat yığınları, kaçak dökümün boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle yolun ortasına bırakılan molozlar nedeniyle bazı bölümlerde araçların ilerlemesi imkansız hale geldi. Çevrede bulunan hayvancılık işletmelerine yem taşıyan araçlar ve bölgeye gelmek isteyen müşteriler de hafriyat yığınları nedeniyle ulaşım sorunu yaşamaya başladı. Kaçak hafriyat dökümünün yanı sıra cadde çevresindeki boş alanlara tekstil atıkları, çuvallar ve farklı türlerde çöpler bırakıldı. Bölgedeki dere yatağında da atık birikintileri oluşurken, yol boyunca uzanan moloz yığınları ve çevre kirliliği dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"Plakalarını söküp geliyorlar, yolun ortasına hafriyat döküyorlar"

Bölgede hayvancılık yapan Cumali Yavuz, "Burada hayvancılık yapıyorum. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız geceleri kaçak hafriyat dökülmesi. Zaten yolumuz kötü durumda. Burada kamera sistemi de olmadığı için gece saat 03.00-03.30 civarında geliyorlar, plakalarını söküp buraya hafriyat döküyorlar. Geçen pazar günü gece saat 03.18'de geldiler, hafriyat döktüler. Biz de koştuk ama yakalayamadık. Kamyon burada dönmeye çalışırken çamura da battı ama yine de kaçtı. Adam öyle bir dökmüş ki hafriyatı direkt yolun ortasına bırakmış. Şu anda ne gidebiliyoruz ne gelebiliyoruz. Burada hep hayvancılık yapan insanlar var. Hepimiz mağduruz. Yem getireceğiz, getiremiyoruz. Müşteri gelecek, hayvan bakmaya gelecek, gelemiyor. Evimize gideceğiz, gidemiyoruz. Belediyeyi aradım, şikayette bulundum, WhatsApp'tan görüntü gönderdim ama hiçbir şekilde önlem alan yok. Buradaki derenin içi de çöplük olmuş. Biraz ileride tekstilciler gece gelip tekstil atıklarını bırakıyor. Moloz getirip döküyorlar, vatandaşlar evlerinden çıkan hafriyatları çuvallayıp buraya atıyor. Yolun başında bir kamera var ama taş köprüyü görüyor, bizim burayı görmüyor. En azından buraya da kamera koysunlar. Biz telefonlarımızla peşlerinden koştuk ama kamyoncular plakalarını söküyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kaçak dökümün boyutu dron kamerasıyla ortaya çıktı

Öte yandan kaçak hafriyat döküm alanına dönüşen cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yolun farklı noktalarına bırakılan büyük hafriyat yığınları, geçişi engelleyen molozlar ve çevreye saçılan atıklar dikkat çekti. Cadde boyunca uzanan hafriyat birikintileri, kaçak dökümün geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.