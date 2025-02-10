Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı.
İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu. Yağan kara aldırış etmeyen bir seyyar satıcı da aracından müzik açarak sokak ortasında oynadı. Satıcının kar coşkusu renkli görüntüler oluşturdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Arnavutköy'de Kar Yağışı ve Oynayan Satıcı - Son Dakika
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