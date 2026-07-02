Mahalle muhtarından üst geçit çağrısı: "İnsanlar ölmeden önlem alınsın" - Son Dakika
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Mahalle muhtarından üst geçit çağrısı: "İnsanlar ölmeden önlem alınsın"

Mahalle muhtarından üst geçit çağrısı: "İnsanlar ölmeden önlem alınsın"
02.07.2026 08:53  Güncelleme: 09:22
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İstanbul Arnavutköy'deki Egemen Caddesi'nde üst geçit bulunmaması nedeniyle yaya güvenliği risk oluşturuyor. Mahalle muhtarı, yıllardır İBB'ye başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Egemen Caddesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu ve yaya güvenliği tartışma konusu oldu. İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan önemli güzergahlardan biri olan cadde üzerinde üst geçit bulunmadığını belirten Mahalle Muhtarı Ercan İka, bölgede sık sık kaza tehlikesi yaşandığını öne sürerek yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

İddiaya göre, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Egemen Caddesi, İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayan araçların yoğun olarak kullandığı güzergahlardan biri olması nedeniyle günün büyük bölümünde yoğun trafiğe sahne oluyor. Mahalle sakinleri ise özellikle okul saatlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçmekte güçlük çektiğini, mevcut trafik ışıklarının yetersiz kaldığını ve bölgede üst geçit bulunmamasının ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

"Defalarca dilekçe verdik İBB hem yapmıyor hem de yaptırmıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Ercan İka, üst geçit taleplerini yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. İka, "Bu yol pandemi öncesinde yapıldı. O günden bugüne kadar defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdik ve buraya bir üst geçit yapılmasını talep ettik. Ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Yaklaşık iki ay önce ilçe belediye başkanımız Mustafa Candaroğlu ile görüştük. Kendisi bize üst geçidi yapmak istediklerini ancak buna izin verilmediğini ifade etti. Bizim tek isteğimiz buraya bir an önce güvenli bir üst geçidin yapılmasıdır" dedi.

Bölgede kısa süre önce bir trafik kazası yaşandığını belirten İka, "Üç gün önce burada bir çocuğa otomobil çarptı. Allah'tan sağlık durumu iyi. Ama illaki burada birilerinin canı mı yansın, birileri mi ölsün de sonra mı önlem alınacak? Karşımızda lise var. Mahallemizdeki öğrencilerin büyük bölümü bu yolu kullanıyor. Okul saatlerinde burada adeta izdiham yaşanıyor. Trafik ışıkları tek başına yeterli olmuyor. Burada acilen bir üst geçide ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"talebimiz asfalt değil, üst geçit can kaybı yaşanmadan gerekli önlemler alınsın"

Defalarca resmi başvuruda bulunduklarını dile getiren İka, "Bu yol yapılırken de dilekçe verdik, sonrasında da verdik. En son 11 Haziran'da tekrar başvuruda bulunduk. Ancak hala herhangi bir dönüş yapılmadı. Yolun asfaltı yeni yapılıyor ama bizim talebimiz asfalt değil, üst geçit. Saatte yüzlerce araç bu yolu kullanıyor. Allah'tan şu an okullar tatil. Okullar açıldığında öğrenciler ve veliler için çok daha büyük bir risk oluşacak. Yetkililere sesleniyoruz; burada bir can kaybı yaşanmadan gerekli önlemler alınsın" diye konuştu.

Cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi

Öte yandan cadde dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Dron kamerasıyla çekilen görüntülerde bölgedeki okul noktaları, kavşaklar ve trafik akışını olumsuz etkileyecek noktalar net şekilde görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahalle muhtarından üst geçit çağrısı: 'İnsanlar ölmeden önlem alınsın' - Son Dakika

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