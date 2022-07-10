Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

10.07.2022 12:44
Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken, bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavurtköy'de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İstanbul'da evini ve iş yerlerini su basanlara maddi destek sağlanacak! İlk etapta 5 ila 10 binlik destek elden nakit olarak verilecek İstanbul'da evini ve iş yerlerini su basanlara maddi destek sağlanacak! İlk etapta 5 ila 10 binlik destek elden nakit olarak verilecek Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı Arnavutköy'de yağmurun tadını çıkarmaya çalışan vatandaş cadde ortasında böyle yıkandı
Kaynak: İHA

İstanbul, AFAD, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de vatandaş eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı - Son Dakika
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