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Arnavutköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı

Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Arnavutköy\'de Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Ağır Yaralandı
13.01.2024 - 15:38,  Güncelleme: 15:39
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Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına diğer şeritte seyir halinde olan otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın diğer şeritte seyir halinde olan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hastaneye kaldırılan ve kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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