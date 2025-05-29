Arnavutköy\'deki Bolluca Millet Bahçesi\'nin 1. Etabı bugün açılıyor

Arnavutköy'de doğayla iç içe, sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş dev bir yaşam alanı daha hizmete giriyor. Bolluca Millet Bahçesi'nin 1. Etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılım sağlayacağı törenle açılacak.

Arnavutköy'de doğayla iç içe, sosyal donatılarıyla zenginleştirilmiş dev bir yaşam alanı daha hizmete giriyor. Bolluca Millet Bahçesi'nin 1. Etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılım sağlayacağı törenle açılacak. Açılış programında Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da vatandaşlarla bir araya gelerek bu vizyoner projenin detaylarını paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Bolluca Millet Bahçesi'nde 4 ayrı spor sahası, 822 metre bisiklet yolu, 302 metre yürüyüş yolu, 0-14 yaşa özel 3 ayrı çocuk oyun alanı, bin 147 metrekare cami meydanı ve otopark bulunuyor. Toplam 52 bin 712 metrekare alanda; 30 bin 397 metrekare yeşil doku ve 22 bin 315 metrekare modern kullanım alanıyla, hem doğal yapısıyla hem de sosyal donatılarıyla değer katan bu yaşam alanı Arnavutköy'e nefes aldıracak. - İSTANBUL