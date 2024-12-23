Arnavutluk'ta Hükümete Karşı Büyük Protesto

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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Demokrat Parti (DP) önderliğinde hükümete karşı protesto düzenlendi. Göstericiler, yağmura rağmen yaklaşık 3 saat boyunca protestoyu sürdürdü.

Arnavutluk'ta Demokrat Parti (DP) önderliğinde başkent Tiran'da 5 farklı noktada hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Yüzlerce kişi, yağmura aldırış etmeden ellerinde şemsiyelerle yaklaşık 3 saat boyunca protestoyu sürdürerek, hükümeti yolsuzluk ve suç bağlantılarıyla suçlayarak, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.

Göstericiler Zogu i Zi Kavşağı, Pallati me Shigjeta Kavşağı, Wilson Meydanı, Elbasan Caddesi ve bakanlıklar ile Tiran Belediyesi arasındaki ana yolları kapatarak trafiği durma noktasına getirdi. Muhalefet lideri Sali Berisha, protestolara Elbasan Caddesi'nde katıldı. Wilson Meydanı, Zogu i Zi ve Tiran Belediyesi önünde ise kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı bayıldı

Eylemler sırasında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Agron Gjekmarkaj, Pallati me Shigjeta Kavşağı'nda çıkan arbedede fenalaşarak bayıldı. Gjekmarkaj, tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Muhalefet liderleri, taleplerinin karşılanmaması durumunda protestolarına devam edeceklerini açıkladılar. - TİRAN