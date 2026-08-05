Arpaçay'da Kamu Hizmetleri İncelendi - Son Dakika
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Arpaçay'da Kamu Hizmetleri İncelendi

Arpaçay\'da Kamu Hizmetleri İncelendi
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Kaymakam Güvenç, köylerdeki ihtiyaçları değerlendirerek kamu hizmetlerini artırmayı hedefliyor.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, ilçeye bağlı Burcalı, Akmazdam, Kardeştepe ve Dağköy köylerinde vatandaşların taleplerinin yerinde değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Arpaçay genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen programda, köylerin mevcut durumu yerinde incelenirken, altyapı, ulaşım, içme suyu, tarımsal faaliyetler ve diğer kamu hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde köylerin öncelikli sorunları, beklentileri ve çözüm bekleyen konular ele alındı. İletilen talepler ilgili kurum temsilcileri tarafından kayıt altına alınarak değerlendirilmek üzere not edildi.

Program süresince kamu kurumlarının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına kurumlar arasında koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Köylerde devam eden çalışmalar ile planlanan yatırımlar da değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli planlamaların yapılacağı ifade edildi.

İnceleme programına Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Program boyunca vatandaşların görüş ve önerileri dinlenirken, köylerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik talepler ilgili birimlere iletildi.

Arpaçay'da belirli aralıklarla sürdürülen bu saha incelemeleriyle kamu hizmetlerinin vatandaşların beklentileri doğrultusunda şekillendirilmesi, sorunların yerinde tespit edilerek çözüm süreçlerinin hızlandırılması ve köylerin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi hedefleniyor. İlçe genelindeki diğer köylerde de benzer inceleme ve değerlendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arpaçay'da Kamu Hizmetleri İncelendi - Son Dakika

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