Arpaçay Kaymakamı Güvenç, Atçılar Köyü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Arpaçay Kaymakamı Güvenç, Atçılar Köyü'nde vatandaşlarla buluştu

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Arpaçay Kaymakamı Güvenç, Atçılar Köyü\'nde vatandaşlarla buluştu
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Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Atçılar Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ziyarete Belediye Başkanı Zeki Elma ve ilgili daire amirleri de katıldı; Güvenç, iletilen taleplerin değerlendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, köy ziyaretleri kapsamında Atçılar Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarete Belediye Başkanı Zeki Elma ve ilgili daire amirleri de katıldı. Köy sakinleriyle samimi bir ortamda sohbet eden Güvenç ve beraberindeki heyet, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek köyün ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Güvenç, iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Ziyaretin, vatandaşların beklentilerinin yerinde tespit edilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, köy ziyaretlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
ArpaçayGüncelYerelSon Dakika

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