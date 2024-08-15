Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Köy Ziyaretlerini Sürdürüyor

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Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ün köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Akköz, köylerde yapılan çalışmaları da yerinde görüyor. Kars'ın Arpaçay ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilgili kurum müdürleriyle birlikte köylerde devam eden çalışmaları yerinde gördü, vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların sorunlarını dinledi. Arpaçay'a bağlı Kardeştepe ve Tepecik köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Akköz, köylerin sorunları hakkında muhtarlardan bilgi aldı. Tepecik köyünde yapımı devam eden kilitli parke taşı yol yapını inceleyerek, köy yoluna işçilerle birlikte kilitli parke taş döşedi. Köy yollarının modern bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Akköz, yolların yapımının biran evvel tamamlanmasını istedi. Bir süre vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Akköz, daha sonra Arpaçay'a döndü.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz'ün köy ziyaretlerini sürdüreceği bildirildi. - KARS