Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti

Arpaçay Kaymakamı Akköz, şehit ve gazi ailelerine evlerinde ziyaret etti.
Kaymakam Muhammed Burak Akköz, sırasıyla şehit polis memuru Engin Yılmaz'ın babası Ömer Yılmaz ve ailesini, J.Uzm. Çvş. Aygün Bulut'un babası Tacir Bulut ve ailesini, Piyade Er Muhammet Ekinci'nin ağabeyisi Ahmet Ekinci ve ailesi ile Kıbrıs Gazisi Hıdır Yılmaz ve ailesini hanelerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Akköz, şehit ve gazi ailelerinin baş tacı olduğunu belirtti.
Akköz, "Devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçlu olduğumuzu ve her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına sabır ve sağlıklı bir diliyorum" dedi.
Şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Akköz, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Akköz'e şehit ve gazi aileleri ziyaretinde İlçe SYDV Müdürü Semra Çelik Bulut'ta eşlik etti. - KARS
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