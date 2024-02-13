Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti

Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek sohbet etti. Akköz, şehit ve gazi ailelerinin değerli olduğunu belirterek, devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

13.02.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay Kaymakamı Akköz, şehit ve gazi ailelerine evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, sırasıyla şehit polis memuru Engin Yılmaz'ın babası Ömer Yılmaz ve ailesini, J.Uzm. Çvş. Aygün Bulut'un babası Tacir Bulut ve ailesini, Piyade Er Muhammet Ekinci'nin ağabeyisi Ahmet Ekinci ve ailesi ile Kıbrıs Gazisi Hıdır Yılmaz ve ailesini hanelerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kaymakam Akköz, şehit ve gazi ailelerinin baş tacı olduğunu belirtti.

Akköz, "Devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçlu olduğumuzu ve her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına sabır ve sağlıklı bir diliyorum" dedi.

Şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Akköz, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi. Akköz'e şehit ve gazi aileleri ziyaretinde İlçe SYDV Müdürü Semra Çelik Bulut'ta eşlik etti. - KARS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Muhammed Burak, Arpaçay, İnsan Hakları, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Arpaçay Kaymakamı Şehit ve Gazi Ailelerini Evlerinde Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement