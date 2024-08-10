Arpaçaylı çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor - Son Dakika
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Arpaçaylı çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor

Arpaçaylı çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor

Arpaçay ilçesinde açılan Yaz Spor Okulları çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Kaymakam Akköz ve Başkan Elma, spor okullarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

10.08.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Arpaçaylı çocuklar, yaz tatilini spor yaparak geçiriyor. Kaymakam Akköz, yaz spor okullarına giden öğrencilerle bir araya gelerek spor yaptı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü'nce açılan Yaz Spor Okulları çocuklardan yoğun ilgi görürken, Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte Yaz Spor Okulları'nı ziyaret etti.

Gençlik Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Akköz ve Başkan Elma, spor okulları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Elma ile Masa Tenisi oynayan Akköz, Basketbol performansı ile de dikkat çekti.

Çocukların çeşitli branşlarda spor kurslarına katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akköz, "Çocuklarımız yaz tatili dönemini verimli bir şekilde spor yaparak geçiriyor. Çeşitli spor dallarında kurslarla çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Kaymakam Akköz ve Başkan Elma, çocuklara başarılar diledikten sonra salondan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arpaçaylı çocuklar yaz tatilini spor yaparak geçiriyor - Son Dakika

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