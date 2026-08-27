Diyanet İşleri Başkanı Ahlat'ta Müftülerle Buluştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ahlat'ta Müftülerle Buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ahlat\'ta Müftülerle Buluştu
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta ilçe müftüleriyle bir araya geldi, din hizmetleri ve sorunları istişare etti, Kur'an kursunu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilçe müftüleriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ahlat İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Eren Öztürk Kur'an Kursu'nda Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak ve ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. İlçe müftülerinin bir araya geldiği toplantıda, bölgedeki din hizmetlerinin durumu, karşılaşılan sorunlar, din yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ardından Kur'an kursunu gezen Başkan Arpaguş, kursun eğitim faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Kurs Yöneticisi ŞerafettinTanyeri 'den bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları ve kursun çeşitli bölümlerini inceleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gerçekleştirilen ziyaret ve toplantı, bölgedeki din hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sunması temennisiyle güzel bir istişare ortamında gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ahlat'ta Müftülerle Buluştu - Son Dakika

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