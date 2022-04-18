Arpalı Beldesine 1 milyon metrekarelik mera için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Arpalı Beldesi'nde bin dekar bataklık meraya dönüştürülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Arpalı Belediyesi'nin girişimleri neticesinde çiftçiler tarafından talep edilen mera alanının oluşturulması için çalışmalara başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje doğrultusunda daha önce bataklık olan 1000 dekarlık alan meraya dönüştürüldü.

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda Vali Cüneyt Epcim incelemelerde bulundu. İncelemeleri esnasında iş makinesine çıkarak çalışmalara destek oldu.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile Tarım ve Orman il Müdürü Selami Ersen'den bilgi alan Vali Epcim, çalışmaların Arpalı halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Epcim, alanda halihazırda korunga ve domuz ayrığı tohumu ekiminin yapıldığını, bakım ve sulama çalışmalarının da yıl boyunca devam edeceğini kaydetti. Bölgedeki askeri kışla projesi nedeniyle çiftçilerin bir süre otlaklardan uzak kaldığını belirten Vali Epcim, çalışmalarla bu sorunun çözüme kavuşacağının altını çizdi.

Vali Epcim, 1 milyon metrekarelik devasa yüzölçümüyle çalışmaların yürütüldüğü sahanın aynı zamanda beldenin gelecek yıllardaki ihtiyacına da fazlasıyla cevap vereceğini belirtti. - BAYBURT