Arpalı\'da çocuk oyunları etkinliği düzenlendi

Bayburt'un Arpalı beldesinde düzenlenen çocuk oyunları etkinliğinde öğrenciler, geleneksel oyunlar ve sportif aktivitelerde bir araya geldi.

Arpalı Beldesi Spor Kompleksinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kültür fizik hareketleri yaptı, yakar top oynadı ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Çocukların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan program, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, Şehit Fatih Kostik İlköğretim Okulu Müdürü Adem Durulmuş, Müdür Yardımcısı Numan Eryılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hem hareketli oyunlara katıldı hem de takım ruhunu güçlendiren etkinliklerde yer aldı. - BAYBURT