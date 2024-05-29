Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Hüyük Mahallesi\'nde yapılmak istenen krom madeni için düzenlenecek ÇED toplantısına karşı vatandaşlarla dayanışma gösterdi

Yerel

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Hüyük Mahallesi'nde yapılmak istenen krom madeni için düzenlenecek ÇED toplantısına karşı bir araya gelen vatandaşlarla dayanışma gösterdi. Üstün, "Arsuz'umuzun temiz havasına, temiz suyuna bile gölge düşürebilecek kadar gözleri kararmış durumdalar. Suyumuzu, doğamızı kirletmelerine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Üstün, Hüyük Mahallesi'nde yapılmak istenen Krom Maden Ocağı'na karşı çıkmak ve ÇED toplantısını yaptırmamak için halkın yanında yerini aldı. Arsuz'un doğasını, suyunu, halkın sağlığı ve geleceğini olumsuz etkileyecek her türlü oluşuma, toplantıya ve yapıya karşı olacaklarını belirten Üstün, şunları söyledi:

"Çok değerli Arsuz halkı, bugün bizler bir araya gelirken sadece madene karşı çıkmak adına değil, çocuklarımızın geleceğini inşa etmek, üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için bir araya geldik. Pandemiyle birlikte başlayan, insanoğlunun hayatını olumsuz etkileyen bir süreçten geçtik. Daha da büyük bir felaketi Arsuz'a reva görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Arsuz'umuzun temiz havasına, temiz suyuna bile gölge düşürebilecek kadar gözleri kararmış durumdalar. Bizler sadece bugünün özelinde değil, çocuklarımızın geleceği için bir arada bulunmaktayız. Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gittiğimiz her yerde görüyor ve yaşıyoruz. Bu sorun bütün bölgemizin sorunu. Çünkü insanoğlunun yaşadığı her coğrafya bizim için çok kıymetli ve geleceğimiz için asla seyirci kalmayacağımız bir coğrafya. Maden ocaklarına karşı çıkacağız. Suyumuzu, doğamızı kirletmelerine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Tarım ve turizm şehri olarak bilinen ilçemizi, ne bugün nede başka bir gün kirletmelerine, Arsuz'umuza zarar vermelerine izin vermeyeceğiz."