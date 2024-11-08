Arsuz'da Dere Yatağında Yangın

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Arsuz'da dere yatağındaki otlar alev alev yandı

HATAY - Hatay'da dere yatağındaki otluk alanda çıkan yangında alevler yükseldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi 23 Nisan Caddesinde bulunan dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında otlar bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.