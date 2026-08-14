Arsuzlu öğrencilerden Filistin\'e yardım

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin çocuklara ulaştırılmak üzere topladığı yardımlar Filistin'e gönderilecek.

İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Şengül Aydın ve Tülek Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, Kaymakam Fatih Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere gerçekleştirdikleri yardım faaliyeti kapsamında topladıkları bağışı Kaymakam Eroğlu'na teslim ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Eroğlu, öğrencilerin Filistin'e yönelik yardım faaliyetinin yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının güzel bir örneği olduğunu belirterek duyarlılıklarından dolayı öğrencileri tebrik etti.