Arsuz\'un 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak projede çalmalar sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Arsuz ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı Arsuz Grup İçme Suyu Projesini aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 742 milyon lira maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında Akçalı, Gökmeydan, Gözcüler, Karaağaç, Madenli, Nardüzü ve Üçgüllük mahallelerini kapsayan çalışmalar devam ediyor. Toplam 420 kilometrelik içme suyu hattının 324 kilometresi tamamlanarak projede yüzde 77 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

24 bin abone hedefi doğrultusunda şu ana kadar 9 bin 235 abonenin bağlantısı yapılırken, planlanan 7 içme suyu deposundan birinde sona yaklaşıldığı, diğerlerinde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Proje ile artan nüfusun içme suyu ihtiyacına uzun vadeli çözüm üretilmesi, suyun kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunlarının bu yatırımla birlikte büyük ölçüde giderileceğini ifade etti. - HATAY