Ardanuç Hayvan Pazarında Satış Yok

22.05.2026 11:16  Güncelleme: 12:23
Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurban pazarında üreticiler, artan yem fiyatları ve düşük satışlardan dert yanarak hayvancılığın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Harmanlı Köyü'ndeki hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan üretici Tahsin Biber, artan yem fiyatları ve düşük satışlardan dert yandı. Biber, "Anadan doğma hayvancılık yapıyorum. Her sene işler daha kötüye gidiyor. Bir çuval yem 1150 liraya çıktı. Bunun altından nasıl kalkacağız? Vatandaş hayvana 15 bin lira veriyor ama biz yemin parasını, bankaların borcunu nasıl ödeyeceğiz? Böyle giderse hayvancılık bitecek" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurulan kurban pazarında beklenen hareketlilik görülmüyor. Harmanlı Köyü'nde bulunan Ardanuç Belediyesi'ne ait hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar yer alırken büyükbaş hayvan bulunmaması ve alıcı sayısının azlığı üreticileri endişelendiriyor.

"HALİMİZ PERİŞAN"

Kurbanlık satışı için pazara gelen üreticiler, artan yem maliyetleri ve düşen satışlardan şikayet etti.

Üreticilerden biri yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

"Gördüğünüz gibi kurban pazarı bomboş. Ben her yıl buraya geliyorum. Geçen sene pazar nispeten doluydu ama bu yıl ne doğru dürüst hayvan var ne de alıcı. Günde birkaç kişi ancak soruyor. Yaklaşık 40 hayvan getirdim, sadece 3-5 tane satabildim. Halimiz perişan."

"YEMİN PARASINI KAZANAMIYORUZ."

Bir başka üretici Yüksel Aydın ise, "Eskiden 1' e 3 kazanıyorduk, şimdi ise verdiğimiz yemin parasını bile çıkaramıyoruz. 50 adet toklum, 300 koyunum var. Hepsini pazara getiremedim, köyde satmaya çalışıyorum. Biraz satış yaptık ama eskisi gibi değil. Emekliyim, bu işi yapıyorum ve ancak geçinebiliyorum" dedi.

"BÖYLE GİDERSE HAYVANCILIK BİTER"

Hayvancılıkla uzun yıllardır uğraştığını belirten üretici Tahsin Biber de yem fiyatlarının üreticiyi zor durumda bıraktığını bildirerek, şunları söyledi:

"Anadan doğma hayvancılık yapıyorum. Her sene işler daha kötüye gidiyor. Bir çuval yem olmuş 1150 lira. Bunun altından nasıl çıkacağız? Adam geliyor hayvana 15 bin lira veriyor. Yemin parası nasıl ödenecek, bankaların hesabı nasıl kapanacak? Bakanlarımızın bize destek olması lazım. Yoksa bu hayvancılık bitecek."

Pazardaki başka bir üretici ise beş gündür satış yapamadığını belirterek, "Henüz siftah yapamadım. 5 gündür buradayım ama yapacak bir şey yok. Her şey bize de vatandaşa da pahalı. Adam geliyor 13 bin liraya kurbanlık istiyor. 13 bin liraya artık tavuk satılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

