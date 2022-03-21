Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika
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Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi

21.03.2022 12:20

Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdiMARDİN Mardin'in Artuklu Belediyesine bağlı birçok mahallede oluşan derin çukurlar araçlara zarar verirken, yoldan geçen vatandaşları da canından bezdirdi.

Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi

MARDİN Mardin'in Artuklu Belediyesine bağlı birçok mahallede oluşan derin çukurlar araçlara zarar verirken, yoldan geçen vatandaşları da canından bezdirdi.

Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde ara yollarda oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yollardaki derin çukur ve boşluklar, araçlar geçerken hem sarsıntıya hem de zarara yol açıyor. Vatandaşlar, Artuklu'nun sadece ara sokaklarında değil, birçok yerinde sıkıntıların olduğunu öne sürüyor.

Sekiz ay önce bir mağazada işe başladığını belirten Emre Adam, o zamandan beri yolların bozuk olduğunu söyledi. İnşaatın başlaması ile birlikte sokakta çukurların oluşmaya başladığını aktaran Adam, "Yağmur yağsa çukurlar doluyor ve arabalar hızlı da geçtiği için üzerimize su sıçrıyor. Burası bir cami yolu, yoğun gidiş gelişin olduğu bir yer ve arabalar geçtiğinde dikkat etmesi gerekiyor. Burada çok büyük kazalar yaşanabilir. Artuklu Belediyesi'ne şikayette bulunacağız. Ama kendileri de bunu görüyorlar. Hiçbir şekilde gelip burada düzeltme yapmadılar. Dolgu yapmaya çalıştılar, ama bir sonuç vermedi. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Artuklu Belediyesi burayı görmüyor. Artuklu Belediyesi'nin burayı bir an önce düzeltmesini istiyoruz. Buraya önemli devlet büyükleri de geliyor namaz kılmaya, durumu görüyorlar, ama müdahale eden yok" dedi.

Bu yolları sürekli kullanan toplu taşıma araçları ve özel araçları ile yoldan geçen vatandaşlar da belediyenin yolu onarmasını istediklerini kaydetti.

Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi
Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi
Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi

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Artuklu, Mardin, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Artuklu'da yollarda oluşan çukurlar vatandaşları canından bezdirdi - Son Dakika


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