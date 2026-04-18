Artvin Belediyesi'nde Yapılan Son Zamla Asgari Ücret Dönemi Sona Erdi

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Belediye çalışanlarının maaşlarında toplamda yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngören sözleşme, düzenlenen törenle imza altına alındı. Törende konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, "Bu artışla açıklanan enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlanmış oldu" dedi. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ise, "Bu sözleşmeden sonra belediyemizde asgari ücretle çalışan kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Artvin Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmenin imzası öncesinde konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, imzalanan sözleşmenin içeriği hakkında şunları söyledi:

"Ücretlerinize ilk altı ay için yüzde 20, ikinci altı ay için yüzde 15 artış yapılmıştır. Ayrıca bir ilaveyi de Sayın Başkanımıza bırakıyorum, onu kendisi sizlerle paylaşacaktır. Toplamda yaklaşık yüzde 40 oranında bir artış söz konusudur. Bu artışta herhangi bir ayrım yapılmamıştır; hepinizin ücretlerine eşit oranda zam uygulanmıştır. Böylelikle yüzde 31 olarak açıklanan enflasyon oranının üzerinde bir iyileştirme sağlanmıştır. Bu özverili gayretlerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, sizlerin adına teşekkür ediyorum."

"Asgari ücret dönemi bitiyor"

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de şunları söyledi:

"Sizler bu kentin kahramanlarısınız, görünmeyen kahramanlarısınız. Bugün caddelerde rahat ve temiz bir şekilde yürüyebiliyorsak, insanlara temiz su ulaştırabiliyorsak, bir yerden bir yere giderken ayağımıza bir taş takılmıyorsa; bu, tüm Artvin halkının konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi sizin sayenizdedir. Bunu size borçluyuz. Birçok belediyede asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Çok şükür ki bu sözleşmeden sonra bizde asgari ücretle çalışan kalmayacak. Hepiniz emek veriyorsunuz. Ellerinizdeki nasırlar aslında birer altın madalyadır; göğsünüzde taşımanız gereken onur nişaneleridir. Aldığınız ücretin yeterli olduğunu asla düşünmüyorum. Ancak bütçemizin el verdiği ölçüde hem maaşları ödemek hem de hizmet üretmek zorundayız. Takdir edersiniz ki maaş ödeyip hizmet edemezsek, bu durum hem çalışanları hem de kurumu zor durumda bırakır. Bu prensiple hareket ettik."